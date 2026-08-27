Detienen a hombre con 29 dosis de presunta droga durante operativo en Chetumal

Un operativo de vigilancia coordinado entre distintas corporaciones de seguridad derivó en la detención de un hombre identificado como Jair Zamir "N", señalado como presunto responsable de delitos contra la salud, luego de que fuera sorprendido recibiendo droga de otro sujeto en plena vía pública, en Chetumal.

Los hechos se registraron cuando elementos del Grupo Centurión, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaban recorridos de prevención del delito en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal. Durante ese patrullaje conjunto, los uniformados detectaron a dos hombres en la colonia Mártires Antorchistas sosteniendo un intercambio sospechoso: uno de ellos entregaba al otro varias bolsitas que contenían un vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, mismas que el receptor guardó de inmediato en una mariconera que llevaba colgada a la altura del pecho.

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La maniobra no pasó inadvertida para los agentes, y en el momento en que ambos sujetos notaron la presencia policial, optaron por intentar escapar. Uno de ellos logró huir a bordo de una motocicleta, perdiéndose entre las calles de la zona, mientras que el segundo trató de evadir el contacto con los oficiales a pie.

Sin embargo, la reacción de los elementos fue inmediata y consiguieron interceptarlo sobre la calle Forma, dentro de la misma colonia, donde procedieron a realizarle una revisión preventiva conforme a los protocolos establecidos.

Como resultado de esa inspección, los oficiales le aseguraron un total de 23 bolsitas transparentes tipo ziploc que contenían vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, además de seis bolsitas del mismo tipo con un material cristalino cuyas propiedades coinciden con las del cristal.

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También le fue encontrada la cantidad de 180 pesos en efectivo, presumiblemente producto de la actividad ilícita, así como la mariconera color negro que utilizaba para transportar la droga.

La persona detenida, junto con la totalidad de los indicios asegurados, las sustancias, el dinero y el objeto utilizado para su traslado, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y, en su caso, dar con el paradero del segundo implicado que logró escapar del lugar.