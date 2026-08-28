Varilla de puesto ambulante de banderitas en Cancún se encajó en el brazo de mujer

Un inusual accidente fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos en la avenida Tulum, frente a la Plaza Las Tiendas, donde una varilla de un puesto ambulante de “banderitas” se encajó en el brazo derecho de una mujer mayor, cuando caminaba en el área de la banqueta.

La estructura de metal invadía la vía pública y una de las varillas utilizadas para colgar accesorios alusivos a las Fiestas Patrias, terminó clavada en el brazo de la agraviada, alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en una zona de bastante movimiento de personas.

Los bomberos recibieron el reporte de esta situación como un incidente de emergencia traumático y brindaron atención a la mujer, quien posteriormente fue trasladada por paramédicos a un hospital, con la punta del fierro todavía encajada en su extremidad.

Las primeras versiones señalaron que la agraviada caminaba por la banqueta, muy cerca del puesto ambulante, cuando una ráfaga de viento derribó un exhibidor de artículos, tipo araña y una de las puntas superiores de la estructura golpeó con fuerza su brazo derecho.

Con la intervención de los bomberos y paramédicos de la Dirección de Protección Civil se determinó no retirar la punta de metal encajada y varias personas que se encontraban en el lugar, tenían una herramienta con la que cortaron el resto del exhibidor.

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Los paramédicos fijaron la punta encajada en el brazo de la mujer con una venda, por el riesgo de alguna hemorragia, mientras se realizaba su traslado a un hospital.

En el lugar, el dueño del puesto ambulante se comprometió con la señora en hacerse cargo de los gastos médicos, debido a este accidente que se registró de manera circunstancial.

Sin embargo, algunas personas que pasaban por el lugar dijeron a los elementos que el percance ocurrió por negligencia de los comerciantes, por dejar sin ningún tipo de seguridad sus exhibidores metálicos en la zona donde caminan las personas.

Cabe señalar que los puestos ambulantes de banderitas y otros accesorios para celebrar el próximo mes patrio, empezaron a instalarse en diferentes puntos de la ciudad.