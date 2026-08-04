Accidente entre motocicletas deja joven lesionada en Carmen

Un aparatoso accidente entre dos motocicletas registrado la tarde de este martes en la entrada de la colonia Pedro Sáinz de Baranda, en Ciudad del Carmen, dejó como saldo una joven lesionada y daños materiales de consideración en ambas unidades.

El percance ocurrió sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la calle Ángela Peralta, frente al establecimiento La Ferre, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Estatal.

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De acuerdo con la información recabada, el conductor de una motocicleta Vento negra (placas 55GUN2) circulaba acompañado de una joven e intentaba incorporarse a la colonia desde el área del semáforo, cuando fue impactado en el costado derecho por una motocicleta Italika plata (placas 09GYP7).

Presuntamente, el conductor de la Italika no respetó la luz roja del semáforo, provocando la colisión. Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes de ambas motocicletas fueron proyectados contra el pavimento.

La acompañante de la Vento sufrió una lesión en la pierna derecha, siendo atendida por paramédicos del grupo Acses, quienes determinaron que sus heridas no ponían en riesgo su vida y no fue necesario trasladarla a un hospital.

La Policía Estatal acudió para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y agilizar el tránsito vehicular. Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de daños materiales y atención de lesiones, sin necesidad de intervención adicional.