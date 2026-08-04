Semar realiza jornada integral de servicios de salud y limpieza en Isla Aguada

Con el propósito de fortalecer el bienestar de la población y contribuir a la conservación del entorno, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y del Sector Naval de Ciudad del Carmen, llevó a cabo una jornada integral de atención en Isla Aguada, donde ofreció servicios médicos, apoyo social y protección ambiental.

Durante la jornada, especialistas y personal naval brindaron atención mediante consultas médicas generales, apoyo psicológico, toma de presión arterial y pruebas rápidas para detección de enfermedades de transmisión sexual.

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De acuerdo con la Semar, las actividades beneficiaron a 98 personas, quienes recibieron un total de 102 servicios.

Además, se instaló un módulo informativo para dar a conocer las oportunidades de ingreso a la institución, explicando requisitos, beneficios de la carrera naval y opciones académicas en los Establecimientos Educativos Navales, incentivando la participación de jóvenes.

Como parte de las actividades, el Sector Naval realizó una jornada de limpieza en Playa Coquitos, retirando residuos sólidos, desechos orgánicos y pasto marino. Se recolectaron aproximadamente 125 kilogramos de residuos, reforzando el compromiso institucional con la protección de ecosistemas costeros.

La actividad se desarrolló dentro de los acuerdos de la Mesa de la Paz Regional Carmen,