Inician pagos de Becas para el Bienestar en Campeche

La Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Campeche anunció el inicio del calendario de pagos del apoyo económico para útiles y uniformes escolares, recurso que beneficiará a 28 mil 200 familias campechanas antes del arranque del próximo ciclo escolar.

La titular de la dependencia, María del Carmen Duarte López, informó que los depósitos comenzaron el 3 de agosto y concluirán el 14 del mismo mes, conforme a un calendario establecido por la primera letra del apellido del padre, madre o tutor registrado como titular de la tarjeta bancaria.

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La inversión destinada para Campeche asciende a 85 millones 147 mil 500 pesos, y cada estudiante recibirá 2 mil 500 pesos para solventar gastos de uniformes y materiales escolares, con el propósito de reducir el impacto económico del regreso a clases.

Los hogares beneficiarios no tendrán que realizar trámites adicionales, ya que el depósito se efectuará directamente en la tarjeta. En caso de que el recurso no aparezca en la cuenta bancaria, se recomendó acudir a las oficinas de Becas para el Bienestar o comunicarse al teléfono 079.

Duarte López destacó que recientemente concluyó el mayor operativo nacional de incorporación y entrega de tarjetas bancarias. En Campeche, la meta fue distribuir 25 mil 954 tarjetas, entre nuevos beneficiarios y reposiciones por vencimiento o extravío.