Sargazo deja playas del Caribe Mexicano semivacías en plena temporada vacacional

Pese a registrarse una afluencia oficial de más de 455 mil turistas por la temporada de verano, la zona hotelera luce prácticamente desierta: un récord histórico de 119 mil toneladas de sargazo previstas para este año ha alejado a los visitantes de la orilla, dejando playas vacías, servicios náuticos paralizados y una severa caída en los ingresos de comerciantes y trabajadores locales.

Visitantes de diversas ciudades del país, así como extranjeros, acudieron ayer lunes a Playa Ballenas, Playa Delfines y Playa Forum, donde la presencia de la macroalga era evidente.

El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe informó que actualmente navegan 39 mil 974 toneladas de sargazo. Al mismo tiempo, el coordinador del Centro de Monitoreo Ambiental y Sargazo del Gobierno del Estado, Esteban Amaro Mauricio, prevé que los arribos a las costas del Caribe Mexicano continuarán durante el resto del verano y parte del otoño.

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Explicó que, aunque la presencia de la macroalga en el Mar Caribe comenzó a disminuir durante julio tras alcanzar niveles históricos en la primera mitad del año, los modelos ópticos indican que los recales seguirán afectando el litoral durante los próximos meses.

"Este año ha sido histórico, se rompió el récord del año pasado y hemos tenido un arribo muy importante, sobre todo en la zona sur", explicó el especialista.

Autoridades ambientales de Quintana Roo estiman que, al concluir el 2026, habrán arribado aproximadamente 119 mil toneladas de sargazo, cifra superior a las 92.5 mil toneladas recolectadas durante el 2025. En las últimas semanas, decenas de playas permanecieron en alerta roja y algunas tuvieron que cerrar temporalmente debido al volumen acumulado.

Entre las zonas con mayores afectaciones figuran Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Mahahual y distintos puntos del corredor de la Riviera Maya. No obstante, las condiciones pueden modificarse rápidamente entre un sitio y otro por efecto de los vientos, las corrientes marinas y la orientación de la costa.

El calentamiento del océano y nutrientes de ríos favorecen la proliferación de la macroalga / Liza Vera

Amaro Mauricio recordó que la temporada comenzó de manera atípica desde los primeros meses del año.

"Este año en particular y también el año pasado registramos un arribo masivo de sargazo", indicó.

El investigador explicó que el monitoreo permanente permite conocer la evolución de los manchones en el Mar Caribe, aunque las corrientes continúan desplazando grandes volúmenes hacia el litoral quintanarroense.

Añadió que el incremento sostenido de la macroalga responde principalmente a factores ambientales asociados con el cambio climático.

"El sargazo es producto del cambio climático y es uno de los grandes síntomas que estamos observando", afirmó.

Detalló que el aumento de la temperatura del océano, combinado con mayores concentraciones de nitrógeno y fósforo provenientes de grandes ríos de Sudamérica y África, ha generado condiciones propicias para la proliferación de la macroalga.

Las corrientes marinas desplazan grandes volúmenes hacia el litoral quintanarroense. / Liza Vera

"Eso, sumado al calentamiento del agua, hace la tormenta perfecta para que el sargazo se desarrolle de una manera importante", sostuvo.

Ante este panorama, Amaro Mauricio reiteró que la estrategia más eficaz consiste en interceptar la macroalga antes de que alcance la costa.

"Lo correcto en el manejo del sargazo es precisamente recolectarlo en el mar, no cuando está llegando a la playa", enfatizó.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con barreras antisargazo, embarcaciones especializadas y el buque oceánico Natans para realizar labores de contención, capacidades que el Gobierno de México anunció que reforzará con nuevas embarcaciones y una mayor extensión de barreras marinas.

Recientemente, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que el volumen registrado en el 2026 cuadruplica el del 2025 y es 27 veces superior al promedio histórico, al calificar el presente año como extraordinario para el Caribe Mexicano.

Comerciantes anticiparon un panorama más complicado para los próximos meses / Erick Romero

La franja costera de la zona hotelera de Cancún luce prácticamente "desértica", con una afluencia mínima de bañistas en plena temporada vacacional. La presencia masiva de sargazo, el cierre temporal de algunos hoteles por remodelación y el menor interés de los visitantes por contratar actividades recreativas han generado preocupación entre prestadores de servicios y comerciantes. En Playa Ballenas, Playa Delfines y los negocios ubicados en las inmediaciones de Playa Gaviota Azul predomina una inusual calma.

En Playa Ballenas, Omar, operador de parasailing, explicó que durante el fin de semana únicamente realizaron 10 servicios y que este lunes la actividad tampoco mostró mejoría debido a las condiciones del mar.

"El turista desde el balcón de su habitación ve que el agua está sucia y llena de sargazo, le causa disgusto y ya no se anima a salir del hotel; prefiere quedarse con los servicios que tiene incluidos. No queda más que esperar a que alguien se anime a volar un rato".

Elena, mesera de un hotel de la zona, describió la actividad como inusualmente baja por la escasez de clientes en la playa.

"En temporada alta me vuelvo loca atendiendo a decenas de turistas al día, eso me da tranquilidad porque significa que mi empleo está asegurado. Cuando veo poco movimiento me preocupa que puedan venir recortes de personal".

Sargazo en Quintana Roo / Erick Romero

La disminución de visitantes también ha golpeado a los vendedores ambulantes. Emilio, quien diariamente ofrece sombreros bajo las altas temperaturas, comentó:

"Trabajo todo el día, hasta las 8 de la noche. A veces solo vendo dos o tres sombreros, pero debo hacerlo para sacar lo de la comida. La playa está vacía. Ojalá hoy no sea uno de esos días en los que no vendo nada".

El comerciante recorre la franja costera desde el acceso a la playa "San Miguelito" hasta más allá del hotel Hard Rock, que permanece cerrado por remodelación, situación que reduce aún más las posibilidades de encontrar compradores.

En Playa Delfines el panorama es similar. Prestadores de servicios señalaron que la falta de clientes ha reducido considerablemente la demanda. Incluso comentaron que algunos visitantes, después de abordar las lanchas para realizar vuelos de parasailing, intentan cancelar el recorrido al observar la gran cantidad de sargazo, aunque el servicio ya no puede suspenderse, por lo que el personal procura convencerlos de realizar la actividad.

La situación también alcanza a los establecimientos ubicados sobre el Bulevar Kukulcán, cerca de Playa Gaviota Azul, donde comerciantes reportan una menor afluencia de consumidores tanto en restaurantes como en centros nocturnos.

Un operador de parasailing apenas concretó 10 actividades durante el fin de semana, al resentir la poca demanda y el menor interés de los visitantes / Erick Romero

"Estamos por entrar a la temporada más baja. Agosto será complicado, igual que septiembre y parte de octubre, hasta que regresen los turistas extranjeros en noviembre. Estamos haciendo todo lo posible por atraer clientes antes de que la actividad disminuya todavía más", comentó Cristel.

Una cuadrilla de más de 30 trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales mantiene intensas jornadas de saneamiento en 400 metros de Playa Delfines, ubicada en la zona hotelera de Cancún. Las labores incluyen la recolección de residuos sólidos y el retiro de materiales potencialmente peligrosos para preservar las condiciones del arenal.

Aunque los recales de sargazo continúan acumulándose en la orilla, bañistas y familias locales aprovechan la temporada vacacional para visitar la costa. Hilario, uno de los integrantes del operativo, explicó que las tareas de mantenimiento se realizan de forma permanente.

"La limpieza se realiza periódicamente para conservar la arena. Retiramos desde trozos de metal y cristales que representan un riesgo hasta colillas de cigarro y fragmentos de plástico".

Trabajadores retiraron residuos y materiales peligrosos para conservar en buenas condiciones el lugar. / Erick Romero

Equipados con palas, mallas y equipo de protección, los trabajadores cernen cada metro cuadrado del arenal, una labor que requiere paciencia y resistencia debido a las altas temperaturas. De manera gradual avanzan entre las palapas y cubren una franja de hasta 20 metros hacia la orilla, donde la arena es colocada en las mallas para separar los residuos.

En el retiro de la macroalga participan dos tractores equipados con una máquina Surf Rake, que rastrilla la superficie para concentrar el material, el cual posteriormente es trasladado a una duna cercana antes de ser llevado a su destino final.

"Esta labor se realiza todos los días porque el sargazo no nos da tregua. También debemos trabajar con cuidado para no interferir con los bañistas que permanecen en la playa", comentó Kevin.

Familias locales, como la de Rosa María, destacaron la importancia de estas acciones mientras disfrutan de los días de descanso laboral y escolar en los espacios públicos del destino. Consideró que mantener limpias las playas contribuye a conservar uno de los principales atractivos de Cancún.

Recordó que desde pequeña acostumbra visitar Playa Delfines y ahora comparte esa tradición con sus hijos, por lo que considera indispensable fomentar el cuidado del entorno para evitar la contaminación.

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"Una playa limpia habla bien de quienes vivimos en Cancún. Debemos poner el ejemplo para que el turismo entienda que este es un lugar que merece cuidarse. El trabajo que realizan los muchachos es admirable, porque pasan todo el día bajo el sol retirando colillas de cigarro, metales, plásticos y otros desechos".

Otros visitantes prefirieron permanecer en las letras escénicas de "Cancún" para tomarse fotografías, debido a que las condiciones del mar no eran las más favorables. Aunque reconocieron la belleza del paisaje, optaron por no ingresar al agua y manifestaron que buscarían otra playa con mejores condiciones.

Mientras tanto, las labores de limpieza del sargazo y del arenal continúan para ofrecer la mejor imagen posible de Playa Delfines, uno de los sitios más representativos de Cancún y reconocido internacionalmente por sus paisajes.