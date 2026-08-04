Cuestionan trayectoria de Edgar Gasca rumbo a la alcaldía de Isla Mujeres

El subsecretario de Gestión Comunitaria de la Secretaría de Bienestar de Quintana Roo, Edgar Gasca Arceo, quien busca la presidencia municipal de Isla Mujeres, ha mostrado, según sus detractores, poca sensibilidad hacia la agenda ambiental durante sus 20 años de trayectoria política.

De acuerdo con señalamientos ciudadanos, el funcionario fue uno de los compradores de lotes presuntamente irregulares en los alrededores de la laguna Makax, un ecosistema que actualmente presenta daños por contaminación y deterioro.

Habitantes señalaron que no recuerdan acciones relevantes durante sus periodos como Regidor ni como Diputado en dos ocasiones en la Legislatura local. “Pero sí recordamos cuando negoció con Hugo Sánchez, entonces alcalde, una dieta de alrededor de 100 mil pesos mensuales en el 2012, según denunció y dio a conocer públicamente la entonces regidora Zandra Magaña”, declaró Ismael Ramírez.

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A pesar de haber ocupado una curul en dos legislaturas, tampoco respaldó la iniciativa de reforma al Artículo 8 de la Constitución de Quintana Roo, enfocada en garantizar a la gente de Cozumel, Holbox e Isla Mujeres las mismas oportunidades de desarrollo que en tierra firme. La modificación fue aprobada por la actual Legislatura hasta el 2025, después de 15 años de gestiones, aunque aún falta coordinar su implementación, coincidieron Luis Collí y Rosendo Ramírez, habitantes.

“Lo que reclamamos es que Morena no está respetando su doctrina al permitir la incorporación de políticos que, además de provenir del PRI y del PAN, no acatan las máximas de ‘no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’, principios promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que aquí no se cumplen”, señaló Rigoberto Cahuich.

Residentes indicaron que cuando fue legislador local no respaldó la reforma en beneficio de los habitantes de las ínsulas / Especial

Recordó que el primer legislador en presentar ante el Congreso estatal la propuesta de reforma fue el diputado Demetrio Celaya en el 2010. Aunque la iniciativa no avanzó en ese momento, Gasca Arceo no le dio seguimiento durante sus periodos como Diputado (2013-2016 y 2019-2022).

Los entrevistados expusieron que el costo de vida en las tres islas representa una carga elevada para la clase trabajadora. Esta situación ha provocado que familias asalariadas enfrenten dificultades para trasladarse, mientras que sus parientes en el continente tienen limitaciones para visitarlos debido a las tarifas del transporte marítimo, que alcanzan casi 600 pesos por un boleto redondo en el caso de Isla Mujeres y montos aún mayores hacia Cozumel.

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Ernestina Cahuich, residente, solicitó a las autoridades gestionar la aplicación efectiva de la reforma constitucional, además de proponer la exención del pago de transporte marítimo para residentes y la búsqueda de mecanismos que permitan equiparar el costo de la canasta básica con los precios de tierra firme.

Respecto a la adjudicación del predio colindante con la laguna Makax, el hecho ocurrió durante la administración municipal de Manuela Godoy (2005-2008). El terreno estaba destinado originalmente al muelle de la extinta cooperativa “Boca Iglesia” y posteriormente fue vendido por el político a un particular. De acuerdo con sus detractores, dicha operación contribuyó a la problemática de deterioro y contaminación del cuerpo lagunar.