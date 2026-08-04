Yucatán conmemorará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con encuentro de escritores mayas

Con un encuentro peninsular de escritoras y escritores en lengua maya, conferencias magistrales y espacios de reflexión sobre los derechos de los pueblos originarios, el Gobierno de Yucatán conmemorará los próximos 7 y 8 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, mediante una agenda organizada de manera conjunta por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

La primera parte de las actividades estarán a cargo de la Sedeculta con el Primer Encuentro Peninsular de Escritoras y Escritores en Lengua Maya. Patricia Martín Briceño, señaló que las actividades buscan reafirmar el compromiso del Gobierno del Estado con la preservación de la lengua, la cultura y los derechos del pueblo maya, mediante acciones que fortalezcan su reconocimiento y vigencia.

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El encuentro de escritoras y escritores en Lengua Maya, denominado El principio de la travesía de la escritura maya peninsular, reunirá a creadoras y creadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo para compartir experiencias, analizar los desafíos de la creación literaria en lengua originaria y fortalecer las redes de colaboración entre los tres estados, explicó la titular de Sedeculta.

Las actividades del encuentro incluirán la participación de importantes voces de la literatura maya contemporánea incluyendo Briceida Cuevas Cob de Campeche, Lidia Patricia Chan Us de Quintana Roo, y Zazil Sánchez Chan de Yucatán. “Su participación expresa el sentido peninsular del encuentro y la riqueza de una literatura que se escribe desde distintos territorios, generaciones y experiencias”, declaró la funcionaria.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Gran Museo del Mundo Maya, así como en la Casa de la Cultura Jurídica, ambas en Mérida. El acceso a las actividades es gratuito y libre para quienes quieran acompañar en las actividades. Los horarios completos junto con el desglose de las actividades de la jornada puede consultarse a través de las redes sociales de la Sedeculta.

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Por su parte, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), también contará con su participación en el marco de estas actividades. En primera instancia, el mismo viernes 7 de agosto a las 18:30 horas, se ofrecerá en el Gran Museo del Mundo Maya la conferencia magistral Los pueblos indígenas en el derecho internacional, impartida por James Anaya, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y uno de los principales especialistas en la materia.

Posteriormente, el sábado 8, a las 10:00 horas, la Casa de los Saberes Jurídicos será sede de una mesa panel para analizar la propuesta de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con la participación de especialistas que abordarán los retos de su implementación y la armonización de la legislación estatal con el futuro marco jurídico nacional.

Moo y Can puntualizó que estos encuentros son un paso fundamental para que las comunidades mayas de Yucatán puedan expresar sus puntos de vista y preocupaciones respecto a la nueva ley. Asimismo, adelantó que entre los temas que se abordan dentro del borrador de la ley que será presentado se encuentra la defensa del territorio, una motivación recurrente entre las comunidades yucatecas que se han visto asediadas en los últimos años ante los despojos por parte de inmobiliarias y mega granjas.