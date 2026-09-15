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Vehículo y unidad de volteo protagonizan choque en la carretera Campeche-Champotón

Un automóvil Nissan Versa y un camión de volteo chocaron este martes en la carretera Campeche-Champotón, cerca de los cocteleros; solo se reportaron daños materiales.

Por Jorge May

15 de sept de 2026

1 min

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Un Nissan Versa y una unidad de volteo protagonizaron un choque.
Un Nissan Versa y una unidad de volteo protagonizaron un choque. / Jorge May

La mañana de este martes se registró un choque que involucró a una unidad de volteo y un automóvil Nissan Versa por la carretera federal Campeche–Champotón.

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Según los reportes, el accidente se registró alrededor de las 8:30 horas, a escasos kilómetros de la zona de cocteleros y de la cabecera de Champotón.

Los reportes preliminares señalan que el accidente dejó solo daños materiales de consideración, mientras que al lugar arribaron elementos de seguridad y emergencia.

Hasta el momento se desconoce a detalle cómo ocurrió esta colisión, en la que el vehículo se impactó contra el costado derecho de esta unidad de volteo.

JGH

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