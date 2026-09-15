Vehículo y unidad de volteo protagonizan choque en la carretera Campeche-Champotón

La mañana de este martes se registró un choque que involucró a una unidad de volteo y un automóvil Nissan Versa por la carretera federal Campeche–Champotón.

Noticia Destacada Paramédicos de Campeche auxilian a mujer tras 15 días con sangrado abundante; rechaza traslado al hospital

Según los reportes, el accidente se registró alrededor de las 8:30 horas, a escasos kilómetros de la zona de cocteleros y de la cabecera de Champotón.

Los reportes preliminares señalan que el accidente dejó solo daños materiales de consideración, mientras que al lugar arribaron elementos de seguridad y emergencia.

Hasta el momento se desconoce a detalle cómo ocurrió esta colisión, en la que el vehículo se impactó contra el costado derecho de esta unidad de volteo.

JGH