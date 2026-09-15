Cinco botanas yucatecas para gritar ¡Viva México! este 15 de septiembre

Este 15 de septiembre, las familias de Yucatán se preparan para celebrar el Grito de Independencia con reuniones en casa, música mexicana y una cena especial.

Para acompañar la celebración, existen opciones de la gastronomía yucateca que pueden convertirse en protagonistas de la noche.

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Si buscas botanas yucatecas para el 15 de septiembre, hay alternativas sencillas y tradicionales que permiten darle un toque regional a la celebración de las Fiestas Patrias.

Botanas yucatecas para celebrar el Grito de Independencia

Yucatán tiene gran variedad de botanas que son perfectas para todo tipo de celebraciones, en especial en las fiestas patrias.

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Kibis

Charritos con jamón y queso

Sikil p'aak

Codzitos

Preparar estas botanas son sencillos y prácticos, además de que en la entidad, son especiales por su sabor y encantro tradicional.