Síguenos

Última hora

México

Gabinete de Seguridad federal se suma a investigación por asesinato de Claudia Tacoronte

Yucatán

Cinco botanas yucatecas para gritar ¡Viva México! este 15 de septiembre

Yucatán tiene gran variedad de botanas que son perfectas para preparar en las fiestas patrias.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

15 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Las botanas yucatecas no pueden faltar en las fiestas del 15 de septiembre
Las botanas yucatecas no pueden faltar en las fiestas del 15 de septiembre / Especial

Este 15 de septiembre, las familias de Yucatán se preparan para celebrar el Grito de Independencia con reuniones en casa, música mexicana y una cena especial.

Para acompañar la celebración, existen opciones de la gastronomía yucateca que pueden convertirse en protagonistas de la noche.

La Adictiva se presentará en la Plaza Grande de Mérida este 15 de septiembre

Noticia Destacada

Grito de Independencia en Mérida: esta es la cartelera completa y horario del concierto de La Adictiva

Si buscas botanas yucatecas para el 15 de septiembre, hay alternativas sencillas y tradicionales que permiten darle un toque regional a la celebración de las Fiestas Patrias.

Botanas yucatecas para celebrar el Grito de Independencia

Yucatán tiene gran variedad de botanas que son perfectas para todo tipo de celebraciones, en especial en las fiestas patrias.

Yucatán el 16 de septiembre: Estos servicios no se detendrán durante el día inhábil

Noticia Destacada

Yucatán el 16 de septiembre: Estos servicios no se detendrán durante el día inhábil

  • Kibis
  • Charritos con jamón y queso
  • Sikil p'aak
  • Codzitos

Preparar estas botanas son sencillos y prácticos, además de que en la entidad, son especiales por su sabor y encantro tradicional.

Te puede interesar