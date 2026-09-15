Paramédicos de Campeche auxilian a mujer tras 15 días con sangrado abundante; rechaza traslado al hospital

Una mujer fue asistida por paramédicos del Sector Salud luego de acudir a una clínica ubicada en las inmediaciones de San Pedro, donde presentaba un sangrado abundante que, según se indicó, había mantenido durante aproximadamente 15 días sin recibir atención médica.

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Ante la intensidad del sangrado, personal médico de la clínica solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que paramédicos acudieron al sitio para valorar a la mujer y determinaron que requería ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Sin embargo, pese a la recomendación de los paramédicos, la mujer se negó a ser trasladada y permaneció en el lugar, por lo que el personal de emergencias se retiró después de realizar la valoración correspondiente.