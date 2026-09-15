Niño de 10 años ingiere nueve pastillas al confundirlas con dulces en Buctzotz

La rápida reacción de una madre evitó que una emergencia en su domicilio tuviera consecuencias mayores, luego de que su hijo, de 10 años de edad, ingiriera accidentalmente nueve pastillas tras confundirlas con dulces.

Al notar que el menor había consumido los medicamentos, la mujer lo llevó de inmediato en su mototaxi hasta la base de la Policía Municipal de Buctzotz para solicitar ayuda.

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Los agentes atendieron el reporte y pidieron el apoyo de los servicios médicos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Poco después, la ambulancia Y-61, con base en Temax, llegó al municipio para atender al niño. Los paramédicos realizaron una valoración y le proporcionaron los primeros auxilios, hasta conseguir estabilizarlo.

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Tras la atención brindada en el lugar, se informó que el menor se encontraba fuera de peligro, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. La intervención oportuna de la familia y de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación.