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Campeche / Sucesos

Motociclista termina en el hospital tras accidente en la avenida Central de Campeche

Una motociclista fue trasladada a un hospital después de ser impactada por un automóvil en el cruce de la avenida Central y la calle Querétaro, en Santa Ana.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

15 de sept de 2026

1 min

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Adulto mayor impacta a motociclista en el barrio de Santa Ana
Adulto mayor impacta a motociclista en el barrio de Santa Ana / Dismar Herrera

Un adulto mayor terminó involucrado en un accidente de tránsito luego de impactar con su vehículo a una motociclista en las inmediaciones del barrio de Santa Ana, sobre la avenida Central.

Un Nissan Versa y una unidad de volteo protagonizaron un choque.

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Los hechos ocurrieron a la altura del cruce con la calle Querétaro, donde el conductor de un automóvil no habría respetado la distancia de seguridad y terminó impactando a la guiadora de una motocicleta.

Debido a las lesiones que sufrió, la motociclista recibió atención de paramédicos del Sector Salud, quienes posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón, mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público.

JGH

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