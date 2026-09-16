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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre por presunta agresión contra su pareja en Campeche

Agentes de la SPSC detienen en la colonia Fátima de Campeche a un presunto agresor tras un reporte de violencia de pareja. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía estatal.

Por Redacción Por Esto!

16 de sept de 2026

1 min

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Caen en Campeche por presunta violencia de pareja en la colonia Fátima
Caen en Campeche por presunta violencia de pareja en la colonia Fátima

Una persona fue detenida en la colonia Fátima, en San Francisco de Campeche, por su presunta participación en una agresión contra su pareja.

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Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana atendieron el reporte y aseguraron a la persona señalada como probable responsable de los hechos.

Tras la detención, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, dependencia encargada de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrió la presunta agresión, si la víctima sufrió lesiones ni qué originó el conflicto.

JGH