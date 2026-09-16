Detienen a hombre por presunta agresión contra su pareja en Campeche

Una persona fue detenida en la colonia Fátima, en San Francisco de Campeche, por su presunta participación en una agresión contra su pareja.

Noticia Destacada Pemex repara ducto de Ek Balam tras derrame en la Sonda de Campeche; descarta riesgo para costas

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana atendieron el reporte y aseguraron a la persona señalada como probable responsable de los hechos.

Tras la detención, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, dependencia encargada de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrió la presunta agresión, si la víctima sufrió lesiones ni qué originó el conflicto.

JGH