Habitantes de Cozumel marchan contra rehabilitación del malecón

Ciudadanos y representantes de organizaciones realizaron una marcha para manifestarse contra el proyecto de rehabilitación del malecón de Cozumel y solicitar que los 136 millones de pesos contemplados para la obra sean canalizados a necesidades de servicios e infraestructura, entre ellas el suministro de agua potable, mantenimiento de calles, recolección de basura y atención de problemas ambientales en los arrecifes, informó Guadalupe Cab, representante de CIMAC en Cozumel.

La movilización reunió a habitantes que cuestionan al gobierno de José Luis Chacón de darle prioridad al proyecto y consideran que existen necesidades pendientes en distintas colonias que requieren atención. La principal exigencia planteada durante el recorrido fue revisar el destino de la inversión y valorar alternativas para atender servicios básicos antes de ejecutar la obra.

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Guadalupe Cab explico que entre los temas señalados estuvieron las deficiencias en el suministro de agua potable, las condiciones de las vialidades y el servicio de recolección de residuos. También se mencionó la atención de problemas relacionados con la contaminación y conservación de los arrecifes, debido a la importancia que tienen para el entorno de la isla.

“La prioridad para muchas familias es contar con servicios básicos en condiciones adecuadas. La propuesta es que antes de realizar una inversión de este tamaño se revisen las necesidades que existen en las colonias.” Señalo.

Durante la marcha se registró además un incidente relacionado con el acceso de algunos participantes al recorrido. De acuerdo con los manifestantes, elementos de seguridad les impidieron incorporarse debido a que no aparecían en una lista de participantes por lo que tuvieron que marchar en paralelo.

Los ciudadanos cuestionaron esta situación y continuaron con la movilización. La versión corresponde a los participantes y no se incluye, hasta el momento, una postura de la corporación respecto del incidente. Otro de los planteamientos expuestos estuvo relacionado con las colonias irregulares de la isla, donde, según los manifestantes, existen familias que permanecen desde hace años sin servicios básicos.

Víctor Cárdenas pequeño comerciante del centro menciono que el malecón forma parte de la actividad económica de Cozumel. “Cualquier proyecto de rehabilitación también debe considerar cómo afectará a los negocios durante las obras y qué beneficios concretos tendrá para la población.”

Los participantes señalaron que la discusión sobre el proyecto no se limita a la obra del malecón, sino al orden de prioridades para la inversión pública. Desde su perspectiva, la rehabilitación de la infraestructura existente debe analizarse junto con las necesidades de las zonas habitacionales.

“Hay zonas donde las familias llevan años esperando servicios. La petición es que esas necesidades también formen parte de las decisiones sobre el presupuesto destinado a infraestructura.” Menciono Bertha Tamaño vecina de la colonia las fincas.

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La movilización también busca que los habitantes tengan mayor participación en las decisiones relacionadas con proyectos de infraestructura urbana. Los manifestantes han planteado anteriormente la necesidad de socializar el proyecto y conocer sus alcances antes de su ejecución.

Los ciudadanos no plantearon únicamente la cancelación de la obra, sino que solicitaron que se analice la posibilidad de destinar los recursos a servicios, infraestructura y necesidades ambientales que consideran prioritarias.

La protesta deja abierto el debate sobre el destino de la inversión pública y sobre las prioridades de infraestructura en Cozumel, mientras los participantes mantienen la exigencia de que las decisiones relacionadas con el proyecto consideren las necesidades expresadas por habitantes de distintas zonas de la isla.