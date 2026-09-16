Campeche: Hombre resulta lesionado tras altercado familiar en colonia Minas

Un hombre fue canalizado al Hospital General de Especialidades luego de agredirse con un cuchillo y causarse múltiples lesiones sangrantes, una de ellas en el cuello, cuando pretendía acabar con su vida luego de haber protagonizado una pelea con sus familiares dentro de una vivienda en la colonia Minas.

Noticia Destacada Detienen a hombre por presunta agresión contra su pareja en Campeche

El hecho aconteció dentro de una vivienda situada en la calle Hurtado Valdez entre Méndez Lanz y Buenos Aires de la colonia Minas, donde la víctima se encontraba consumiendo bebidas embriagantes desde temprana hora en compañía de sus amigos, así como familiares. Pero al calor de las copas, estos empezaron a discutir al paso del tiempo, donde el sujeto ingresó a la cocina de la pequeña casa y se armó con un cuchillo, el cual usó para amenazar a sus parientes, pero al ser ignorado, atentó contra su existencia.

Nuevamente, al no ser tomado en cuenta, procedió a cortarse el rostro, causándose múltiples lesiones sangrantes, quien no conforme, se hizo varias laceraciones en el cuello con la finalidad de fulminarse, lo que generó la alarma entre los testigos, quienes pudieron desarmarlo. Ante esto, dieron parte al número de emergencias, llegando elementos policiales, personal del grupo “Zazil” y una ambulancia al servicio del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos paramédicos pudieron controlar el flujo hemático