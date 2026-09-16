SSP traslada de emergencia a un niño de 3 años de Teabo a Mérida; habría ingerido producto para garrapatas

Un menor de apenas 3 años de edad fue trasladado de emergencia vía aérea a Mérida, luego de que presuntamente ingiriera de manera accidental un producto utilizado para el control de garrapatas, en hechos ocurridos en el municipio de Teabo.

El incidente se registró el martes 15 de septiembre, cuando el menor requirió atención médica después de la presunta ingesta accidental. Tras ser valorado inicialmente, paramédicos determinaron su traslado al Hospital General de Tekax para recibir atención.

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Sin embargo, debido a que el niño requería atención médica especializada, este miércoles se activó un operativo para trasladarlo a la capital yucateca. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coordinó el traslado aéreo desde Oxkutzcab.

El paciente fue recibido a bordo de un helicóptero Bell 429 de la SSP, que posteriormente emprendió el vuelo hacia Mérida. A su llegada, el menor fue llevado al Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, del IMSS Bienestar, donde quedó bajo atención médica especializada.

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Las autoridades no han informado hasta el momento sobre la evolución del menor ni sobre las condiciones en las que ocurrió la presunta ingesta del producto.