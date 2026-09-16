Golpeó a su esposa mientras cargaba a su hija: pasará 2 años en prisión en Kanasín

Un hombre fue sentenciado a dos años de prisión y al pago de 50 mil pesos por concepto de reparación del daño, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) acreditara su responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido contra su cónyuge en Kanasín.

De acuerdo con los hechos asentados en la causa penal 150/2024, el 17 de noviembre de 2023, Jorge Adalberto N.A. acudió a una vivienda del fraccionamiento San José, inmueble donde había vivido con su pareja, aunque ambos ya se encontraban separados desde hacía aproximadamente un año.

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Las investigaciones establecieron que el hombre ingresó sin autorización al predio y revisó el teléfono celular de la víctima. Posteriormente, comenzó a agredirla de manera verbal y física.

Durante la agresión, la mujer cayó al suelo mientras sostenía en brazos a su hija menor de edad. A consecuencia de las lesiones que sufrió, tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El caso fue llevado ante el Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial, con sede en Kanasín, donde las partes involucradas dieron su anuencia para la apertura de un procedimiento abreviado.

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Durante la audiencia, los fiscales de litigación presentaron los datos con los que acreditaron la comisión del delito y la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos en el fraccionamiento San José.

Tras analizar los elementos aportados por la Fiscalía, la Jueza de Control emitió un fallo condenatorio contra Jorge Adalberto N.A., quien recibió una pena de dos años de prisión y deberá cubrir 50 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.