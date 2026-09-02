Aparatoso choque en el barrio de San Francisco en Campeche deja daños materiales

Un choque registrado en calles del barrio de San Francisco provocó la movilización de paramédicos y elementos de la Policía Estatal, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle 10-B con Zarco, donde un automóvil que circulaba con preferencia fue impactado por otro vehículo cuyo conductor intentó atravesar la vialidad, generando un corte de circulación que terminó provocando la colisión.

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Tras el impacto, ambos vehículos presentaron daños materiales, por lo que fue necesaria la presencia de las autoridades para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar a los ocupantes de las unidades involucradas, pero determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal permanecieron en el lugar para atender el percance y deslindar las responsabilidades correspondientes.