Doble homicidio sacude a Isla Aguada; hallan a un hombre y una mujer sin vida.

La noche de este domingo se registró un hecho violento en la Villa y Pueblo Mágico de Isla Aguada, donde un hombre y una mujer fueron localizados sin signos vitales debajo de un puente, sobre un camino de terracería, luego de haber sido presuntamente atacados con proyectiles de arma de fuego.

El hallazgo movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad, quienes acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios.

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A un costado de los cuerpos fue localizada una motocicleta, por lo que también se espera que las autoridades determinen si ésta pertenecía a alguna de las víctimas y cuál era su relación con los hechos.

De acuerdo con versiones recabadas entre testigos, las dos personas presuntamente se disponían a ingresar a un predio cuando fueron atacadas, aunque esta versión deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ministeriales.

El lugar quedó bajo resguardo policial. / Por Esto.

El lugar quedó bajo resguardo policial en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, así como de especialistas del Servicio Médico Forense y del área encargada de la investigación de delitos de alto impacto, quienes realizarían las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de las víctimas, el posible móvil del ataque ni si existe alguna persona detenida relacionada con este hecho.

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La investigación quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes deberán esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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