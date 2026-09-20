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Muere Presley Gerber hijo de Cindy Crawford a los 27 años de edad

El joven se consolidó como modelo y fotógrafo dentro de la industria y participó en diversas editoriales. 

Por Redacción Por Esto!

20 de sept de 2026

2 min

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Muere Presley Gerber hijo de Cindy Crawford a los 27 años de edad.
Muere Presley Gerber hijo de Cindy Crawford a los 27 años de edad. / Instagram: cindycrawford

Presley Walker Gerber, modelo e hijo mayor de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo 20 de septiembre de 2026 a los 27 años de edad. La noticia fue confirmada por representantes de la familia y reportada inicialmente por diversos medios internacionales.

Según los registros del médico legista y fuentes oficiales, Gerber falleció mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación. A través de un portavoz, Cindy Crawford, Rande Gerber y su hermana, la también modelo Kaia Gerber, emitieron un breve mensaje pidiendo privacidad para la familia durante este momento de dolor.

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¿Quién era Presley Gerber hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 en Brentwood, California. Creció en el entorno de la moda debido a su madre, la supermodelo Cindy Crawford, y la faceta empresarial de su padre, Rande Gerber. Tras terminar la preparatoria, decidió no asistir a la universidad para enfocar su atención en la industria de la moda y la fotografía.

En el ámbito profesional, se consolidó como modelo y fotógrafo. Tras debutar en las pasarelas con la marca Moschino, participó en editoriales de publicaciones como GQ México, CR Fashionbook y Paper Magazine, y colaboró frecuentemente en campañas junto a su hermana menor, Kaia Gerber.

A lo largo de su juventud, Gerber habló públicamente sobre sus experiencias con episodios de depresión y ataques de pánico. En años recientes utilizó sus plataformas digitales para dar difusión a la concientización sobre la salud mental y compartir parte de su proceso personal de recuperación.

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