"Hay luchadores que no quieren subir al cuadrilátero con los exóticos": Carito

El luchador exótico Carito, después de ganar la “Copa Independencia 2026” en la cartelera luchística que presentó la empresa Lucha Libre Cancún (LLC), en la Arena Colonos este sábado, el gladiador reconoció que sufren racismo en la lucha libre mexicana, debido a qué hay luchadores que no quieren combatir con ellos.

“No es un secreto y no voy a mentir; hay muchos compañeros que no quieren trabajar con un exótico, porqué creen que no estamos preparados, pero para eso son esto torneos, estas copas, para demostrar que tenemos la misma o más calidad que muchos de los que estan luchando”, expresó el gladiador en entrevista al término de la lucha por la Copa Independencia 2026 que gano el gladiador de la “ola rosa”.

Sobre el ganar el preciado torneo, en el cual participaron la gran mayoría de los integrantes de la empresa Lucha Libre Cancún (LLC), reconoció que se siente muy feliz de ganar la copa, después de que no tenía oportunidades para lograrlo.

“Me siento muy contenta y feliz de haber participado en esta eliminatoria; subí sin expectativas y bueno al final me quede entre los últimos y me lleve la victoria para clasificar a la final y ya en la final, encarrerado me tocó demostrar de que estoy echa”, expresó Carito. Cuestionado sobre el inicio de sus personajes el luchador comentó que se inspiró en los grandes luchadores de la “Ola Lila”.

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“Mira primero que nada todos ellos fueron mi aspiración, todo ellos fueron mis ídolos y ellos es que estoy aquí, porque fueron los que me motivaron y me inspiraron; muchos de ellos no los conozco algunos, si, pero fueron los que formaron a Carito”, explicó.

Agregó que como gladiador exótico no pide privilegios, sino que lo traten como a todos los gladiadores. “Ellos se prepararon al igual de cualquier luchador, creo que, al gremio de los exóticos, no les importa que no le den exclusividad, privilegios y nos gusta que nos traten igual que todos y demostrar de que estamos hechos”, comentó.

Finalmente, Carito les mandó un mensaje a los luchadores que quieren ser del bando exótico y que no se animan, por los prejuicios que hay en el país.

“Primero que estén seguro de los que van hacer y esa es una de las frases que me enseñó mi profesor Platino: “Hagas lo que hagas debes de estar seguro de lo que vas hacer”, y esa frase se me quedó y es la misma que yo les puedo decir a los muchachos, de que si van a ser exóticos lo hagan seguros de sí mismos”, concluyó.