Motociclista resulta gravemente lesionado tras chocar contra un taxi en Playa Norte

Un fuerte accidente vial registrado la tarde de este domingo en la zona de Playa Norte dejó como saldo un motociclista gravemente lesionado, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, mientras que el conductor de un taxi fue detenido y presentado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

El percance ocurrió sobre la avenida Paseo del Mar, en el cruce con la calle 74 y Corcovado, justo en la parte posterior del Panteón Nuevo, donde quedó tendido sobre el pavimento el conductor de una motoneta de color blanco con rojo, con placa de circulación 57A6X5 del estado de Campeche.

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De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el joven motociclista circulaba sobre la avenida Paseo del Mar con dirección hacia su domicilio y, presuntamente, lo hacía a velocidad elevada. Al llegar a la calle Corcovado, un taxi Hyundai, color blanco con rojo, número económico 2809 y matrícula A-170-BEE del estado de Campeche, intentó incorporarse para cruzar la vialidad.

Según los primeros testimonios, el conductor del taxi habría avanzado de más con la parte frontal de la unidad, provocando el impacto contra el costado de la motocicleta.

El motociclista salió proyectado varios metros. / Por Esto.

Por la fuerza del choque, el motociclista salió proyectado varios metros, quedando tendido sobre el pavimento y sufriendo lesiones de consideración, principalmente en los brazos y la cabeza. En el sitio quedaron esparcidos numerosos fragmentos de plástico y piezas desprendidas de ambas unidades.

El joven presentaba una fuerte hemorragia, por lo que ciudadanos que se encontraban en la zona acudieron en su auxilio y le brindaron los primeros apoyos, mientras elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar para acordonar y controlar la situación.

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Minutos después llegaron paramédicos del grupo ACSES y de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al lesionado y determinaron que requería traslado hospitalario inmediato debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en la cabeza, además de una importante pérdida de sangre.

De manera preliminar se indicó que el motociclista presentaba una lesión considerable en el cráneo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar llegaron paramédicos del grupo ACSES. / Por Esto.

Por su parte, el conductor del taxi activó el seguro de la unidad; sin embargo, al no conseguir llegar a un acuerdo con la parte afectada, elementos de seguridad procedieron a su detención y posterior presentación ante la Fiscalía, donde deberá rendir su declaración y será la autoridad correspondiente la encargada de determinar responsabilidades.

Personal de Peritos de Tránsito acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, levantar evidencias y efectuar el peritaje que permita establecer cómo ocurrió el accidente.

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Finalmente, tanto el taxi como la motocicleta fueron retirados del sitio mediante una grúa particular y trasladados al corralón, quedando ambas unidades a disposición de la autoridad ministerial mientras continúan las investigaciones y se determina la situación legal de los involucrados.

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