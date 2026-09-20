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Cynthia Klitbo es la octava eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

La actriz mexicana no obtuvo los votos necesarios para permanecer dentro del reality show.

Por Redacción Por Esto!

20 de sept de 2026

1 min

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Cynthia Klitbo es la octava eliminada de ‘LCDLFM’.
Cynthia Klitbo es la octava eliminada de ‘LCDLFM’. / Instagram: lacasafamososmx

Este domingo 20 de septiembre de 2026, Cynthia Klitbo abandonó ‘La Casa de los Famosos México' tras convertirse en la octava eliminada del reality show. La decisión final se definió después de que la votación del público no le favoreciera en la recta decisiva de la gala de eliminación.

El duelo final por la permanencia se vivió en la clásica silla giratoria, donde la reconocida actriz quedó frente a Ernesto Laguardia. Al no recibir los votos suficientes para continuar en la competencia, Klitbo tuvo que despedirse de la casa, dejando a sus compañeros en la fase culminante de la temporada.

Con la salida de Cynthia Klitbo, el grupo de habitantes se reduce a ocho participantes que son: Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Gema Garoa, Karina Torres, Mariana Ochoa, Memo Schutz y Yahir.

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