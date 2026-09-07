Camioneta choca contra auto y lo proyecta hacia una motocicleta en Ciudad del Carmen; dos heridos

Cuantiosos daños materiales y dos personas con lesiones leves fue el saldo de un aparatoso accidente vial registrado en calles de la colonia Estrella, donde una camioneta particular terminó impactando contra un automóvil que se encontraba estacionado y que, a consecuencia del fuerte golpe, se proyectó contra una motocicleta.

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El percance se registró sobre la calle Vicente Suárez, en el cruce con la calle Francisco I. Madero, de la mencionada colonia, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y la versión de algunos testigos, una mujer conducía una camioneta de la marca Suzuki color rojo vino, con placas de circulación DHN-551-B del estado de Campeche, cuando presuntamente perdió el control de la unidad.

La camioneta terminó impactando por alcance contra un vehículo Dodge Attitude color plata, con placas de circulación DHN-500-B del estado de Campeche, el cual se encontraba debidamente estacionado sobre el acotamiento derecho de la vialidad.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil fue proyectado hacia una motocicleta de la marca Vento color negro y sin placa de circulación, que también se encontraba estacionada en el sitio, registrándose de esta manera un choque múltiple que dejó daños visibles en las tres unidades involucradas.

Tras el accidente, una mujer y un menor de edad que viajaban a bordo de la camioneta presuntamente responsable fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Afortunadamente, ambos presentaban lesiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio también arribaron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el peritaje para determinar las responsabilidades del accidente.

Los involucrados permanecieron en el lugar a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras, con la intención de llegar a un acuerdo favorable para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante una instancia correspondiente.

Finalmente, las autoridades permanecieron en la zona hasta concluir con las diligencias y el deslinde de responsabilidades, mientras se esperaba que las partes involucradas lograran llegar a un arreglo por los daños ocasionados.

JGH