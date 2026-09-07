¿Cuándo será el desfile de Independencia en Hopelchén? Anuncian horario, recorrido y participantes

El desfile alusivo al 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, por acuerdo de directores de las diferentes escuelas de todos los niveles en la cabecera municipal, se decidió que la parada cívica para conmemorar ese acontecimiento sea el próximo lunes 14 de septiembre, en la que participarían unas 2,600 personas, en su mayoría estudiantes.

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La reunión de directivos de todas las escuelas de la ciudad de Hopelchén se realizó en la biblioteca pública 694 Humberto Lara y Lara, y estuvo encabezada por la profesora Juana del Carmen Acosta Ramos, directora de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Turismo de la comuna.

Se acordó que el desfile iniciará a las 8 de la noche enfrente de la escuela secundaria Dr. Luis Álvarez Buela en la colonia Dolores Lanz, y recorrerá la calle 20 o principal hasta llegar al centro de la ciudad, para luego tomar la calle 21 hasta llegar a la esquina de la calle 23 enfrente del Centro Cultural Los Chenes para retornar al centro de la ciudad, y el derrotero terminará frente al Palacio Municipal.

En la explanada Serapio Baqueiro Foster frente al Ayuntamiento se realizará el homenaje cívico que estará a cargo de la banda de guerra de la comuna, y la escolta de la escuela del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Cecytec, Plantel Hopelchén encabezará esa parada cívica.

En el desfile participarán el Centro de Atención Múltiple, CAM, 13 con 50 alumnos y maestros, los tres kínderes Costa Rica, Adela Calderón de la Barca y Fray Alonso de la Vera Cruz con 280 niños, asimismo la escuela primaria Presidente Lázaro Cárdenas turno matutino y vespertino con 650 alumnos, respectivamente, y la primaria Josefa Hurtado Trujeque con 330 niños.

La secundaria general Dr. Luis Álvarez Buela participará con 580 estudiantes, el Centro de Estudios de Bachillerato, CEB, Jerónimo Baqueiro Foster con 350 alumnos, el Cecytec Plantel Hopelchén con 150 estudiantes, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, Enlep, con 125 alumnos, y el Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén lo hará con 250 alumnos.

En ese desfile también participarán autoridades municipales, funcionarios y empleados del Ayuntamiento y del DIF municipal con cerca de 300 trabajadores, así como el Sindicato de los Tres Poderes con sus 85 miembros.

El día 15, previo al protocolo del Grito de Independencia, se realizará un festival cultural y posteriormente la actuación de un comediante del Teatro Regional Yucateco, y al final del Grito de Independencia habrá quema de pirotecnia y luego baile popular.

JGH