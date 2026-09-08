Operativo sorprende a habitantes de Seybaplaya; recuperan un predio particular

Realizan un operativo como parte de una diligencia judicial para la recuperación al parecer de un terreno particular ubicado en la cabecera de Seybaplaya.

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El hecho ocurrió la mañana de este martes, sobre la calle 23 de la colonia Centro.

La movilización y despliegue policial generó expectativa entre los moradores de la zona, creyendo que se trataba de un cateo.

Según los reportes, la acción fue realizada por requerimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado.

Hasta el momento continúa la concentración en el lugar, sin que se registre alguna eventualidad.

JGH