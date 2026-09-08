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Campeche / Sucesos

Operativo sorprende a habitantes de Seybaplaya; recuperan un predio particular

Un operativo para recuperar un predio particular generó movilización en Seybaplaya; la diligencia fue ordenada por un juzgado civil y hasta el momento no se reporta incidente alguno.

Por Jorge May

8 de sept de 2026

1 min

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Una movilización se registró en la cabecera municipal de Seybaplaya.
Una movilización se registró en la cabecera municipal de Seybaplaya. / Especial

Realizan un operativo como parte de una diligencia judicial para la recuperación al parecer de un terreno particular ubicado en la cabecera de Seybaplaya.

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El hecho ocurrió la mañana de este martes, sobre la calle 23 de la colonia Centro.

La movilización y despliegue policial generó expectativa entre los moradores de la zona, creyendo que se trataba de un cateo.

Según los reportes, la acción fue realizada por requerimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado.

Hasta el momento continúa la concentración en el lugar, sin que se registre alguna eventualidad.

JGH