Día Internacional de la Alfabetización: Más de 7 mil yucatecos de 15 años o más aprendieron a leer o concluyeron sus estudios en ocho meses

En Yucatán, 7 mil 399 personas de 15 años o más lograron avanzar en su educación básica durante los primeros ocho meses de 2026, ya sea al aprender a leer y escribir o al concluir sus estudios de primaria o secundaria.

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora cada 8 de septiembre, cifras del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey) revelan que, al corte de agosto, 2 mil 905 personas fueron alfabetizadas, mientras que mil 708 obtuvieron su certificado de primaria y 2 mil 786 concluyeron la secundaria.

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Estos resultados representan un avance en el combate al rezago educativo y, al mismo tiempo, abren nuevas posibilidades para que las personas beneficiadas puedan acceder a mejores oportunidades laborales, fortalecer sus ingresos y mejorar las condiciones de vida de sus familias.

Yucatán cumple 90% de su meta de alfabetización

De acuerdo con el Ieaey, Yucatán ya alcanzó 90 por ciento de la meta de alfabetización establecida para 2026 por el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), que contempla enseñar a leer y escribir a 3 mil 243 personas de 15 años o más durante este año.

La directora del Ieaey, Gladys Uc Echeverría, explicó que buena parte de quienes han decidido superar el rezago educativo lo hace con el objetivo de mejorar su situación económica y tener acceso a mejores oportunidades laborales.

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Sin embargo, también existen personas que retoman sus estudios por una razón personal: cumplir el objetivo de concluir su educación básica después de haberlo dejado pendiente durante años.

La funcionaria destacó que los resultados obtenidos por Yucatán también muestran un cambio en la posición que ocupa la entidad a nivel nacional. Según registros del INEA, el estado pasó de encontrarse entre los últimos lugares a ubicarse en la posición 16 entre las entidades con mejores resultados en el combate al rezago educativo.

Uc Echeverría señaló que las cifras adquieren especial relevancia porque detrás de cada certificado existe una historia de esfuerzo y superación, además de nuevas posibilidades para las familias de las personas que concluyen sus estudios.