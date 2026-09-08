Ataque contra personal de la SSPC en Culiacán deja cuatro detenidos; aseguran armas y vehículo robado en EU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que personal del Servicio de Protección Federal (SPF) fue atacado con armas de fuego mientras realizaba labores de seguridad sobre la carretera federal México 15, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario, los elementos repelieron la agresión y lograron detener a cuatro personas. Ninguno de los integrantes de la corporación resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Las autoridades aseguraron armamento, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.

¿Qué aseguraron tras el ataque en Culiacán?

García Harfuch detalló que durante la intervención fueron aseguradas tres armas de fuego, dos largas y una corta, además de 30 cargadores y 502 cartuchos.

También fueron localizados cinco chalecos balísticos, dos pecheras y artefactos metálicos ponchallantas.

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Entre los objetos decomisados se encuentra un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, el cual cuenta con reporte de robo en ese país.

¿Quiénes son los cuatro detenidos?

El titular de la SSPC señaló que las cuatro personas detenidas estarían relacionadas con el delito de robo de vehículo.

Además, indicó que serían identificadas como presuntos generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones correspondientes para establecer su posible participación en otros hechos delictivos y determinar su situación jurídica.

En Culiacán, Sinaloa, personal del @SPF_SSPC de @SSPCMexico que realizaban labores de seguridad sobre la carretera federal México 15 fueron agredidos con armas de fuego.

Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado.… pic.twitter.com/d3eq0LoDKf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 8, 2026

Ningún elemento de seguridad resultó lesionado

Harfuch destacó que el personal atacado logró responder a la agresión sin que se registraran elementos lesionados.

El caso se suma a los operativos de seguridad desplegados en Sinaloa para localizar a personas presuntamente vinculadas con hechos de violencia, robo de vehículos y otros delitos de alto impacto.

IO