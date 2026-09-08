Detienen a sujeto por presunto robo de motocicleta en Ciudad del Carmen

Un sujeto fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, luego de ser señalado por el presunto robo de una motocicleta en la colonia Estrella, en Ciudad del Carmen.

La intervención policial se realizó tras recibirse el reporte relacionado con la unidad, lo que llevó a los agentes a ubicar y asegurar al presunto implicado. Hasta el momento, las autoridades no han informado si la motocicleta fue recuperada ni las circunstancias en las que ocurrió el robo.

Después de su detención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Será el Ministerio Público el encargado de reunir los datos de prueba y determinar la situación jurídica del detenido, quien deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

JGH