Vecinos de Santa Ana en Campeche exigen a la CFE fin a los bajones y cortes de luz

Las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica mantienen enojadas a las familias del tradicional barrio de Santa Ana, quienes reprocharon a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el deficiente servicio que reciben y exigieron dejar de atender los problemas de manera momentánea para ofrecer una solución definitiva a las interrupciones, bajones de voltaje y cortes que afectan de manera recurrente a los habitantes.

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La inconformidad fue expuesta esta mañana a personal de la paraestatal en el Módulo de Atención instalado en la cancha techada del barrio, donde los vecinos acudieron para realizar trámites, solicitar información y, principalmente, denunciar las deficiencias que padecen en sus domicilios. Para los habitantes, la presencia de los trabajadores de la CFE es positiva, pero advirtieron que de poco sirve acercar oficinas temporales si los problemas del suministro continúan sin resolverse.

René Rodríguez Tapia, representante colono, señaló que entre las principales quejas se encuentran los cortes de energía por falta de pago, aun cuando no reciben oportunamente sus recibos, además de los constantes bajones y las interrupciones provocadas por accidentes vehiculares que dañan postes e infraestructura eléctrica.

Los vecinos reportaron interrupciones y bajones de voltaje. / Alejandro Balan

Advirtió que esta problemática es especialmente preocupante para los adultos mayores, quienes representan una parte importante de los habitantes de Santa Ana y no siempre cuentan con los conocimientos o las herramientas tecnológicas para consultar sus recibos y realizar pagos mediante aplicaciones móviles.

Rodríguez Tapia explicó que planteó esta problemática al personal de la CFE, pues aunque actualmente se promueve el uso de teléfonos celulares y plataformas digitales para realizar diversos trámites, no todos los usuarios tienen acceso a estas herramientas y mucho menos los adultos mayores, quienes en muchos casos no saben utilizarlas.

A ello se suma que, cuando el recibo no llega al domicilio, los usuarios pueden desconocer el monto o la fecha límite de pago y terminar con el servicio suspendido, situación que, consideró, debe ser atendida mediante mecanismos accesibles y acordes con las necesidades de este sector de la población.

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El representante vecinal reconoció la importancia de que la CFE acerque sus servicios, pero dejó claro que los habitantes de Santa Ana no sólo necesitan explicaciones o atención temporal, sino respuestas concretas. El llamado es a corregir las fallas de infraestructura, garantizar un suministro estable y evitar que las familias continúen padeciendo cortes y variaciones de voltaje.

"Es un barrio ya adulto", enfatizó, al señalar que muchos de los jefes de familia son personas de la tercera edad, por lo que demandó a la CFE mayor sensibilidad y atención directa, pero sobre todo una solución de fondo al deficiente servicio eléctrico que padecen desde hace tiempo.

JGH