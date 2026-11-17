Un pequeño cuadro con un sol, dividido entre la noche y el día, está por ser subastado hoy en Nueva York por entre 2 y 3 millones de dólares, pues la obra es de nada más y nada menos que de Frida Kahlo. Esto ha causado preocupación, pues, de acuerdo con el colectivo Defendamos la Colección Gelman, este cuadro, titulado Congresos de los pueblos por la paz, debería estar bajo resguardo de la Casa Azul, en Coyoacán.

“La obra forma parte del legado que Diego Rivera dejó al Pueblo de México en 1957 y exige a las autoridades culturales intervenir para impedir la venta”, afirmó el colectivo.

En el comunicado, los miembros del colectivo recuerdan que la exdirectora de la Casa Azul ya había documentado la salida de creaciones de Kahlo del monumento histórico, entre ellas esta pintura al óleo que hizo en 1952.

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“El listado original está notariado y establece que ‘bajo ningún motivo ni pretexto’ los objetos del patrimonio podrían ser extraídos de los recintos; es decir, explicó Trujillo en un escrito del año pasado, que ‘no podrían salir de ahí ni siquiera para exposiciones ni bajo ninguna otra circunstancia’”, se lee en el comunicado.

Ahora que la obra aparece entre los lotes que ofrecerá la casa subastadora Christie’s la noche del martes, el colectivo señala la falta de protección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a estas obras que cuentan con declaratoria patrimonial, como muchas de la Colección Gelman, que ahora están en España.

“Parece que se está volviendo una moda en nuestro país desdeñar la legislación que protege el patrimonio nacional, y, lo más grave, es que se la desdeña, no a espaldas de las autoridades competentes, sino con su venia inexplicable. La subasta de esta obra, que pertenece al pueblo de México, no puede llevarse a cabo, es indignante que las autoridades lo permitan”, es la postura del colectivo.

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Por su parte, el INBAL se pronunció sobre esta situación y señaló que la venta en el extranjero del cuadro de Kahlo es legal.

“La obra salió de México en 1953, más de tres décadas antes de la publicación del decreto que declaró monumento artístico la obra de Frida Kahlo. (...) En casos anteriores, el INBAL ha precisado que la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraba en territorio nacional al momento de publicarse el decreto”, declaró en una tarjeta informativa.

Aunque el Instituto señala que, de acuerdo con el experto Luis Martín Lozano, la pintura fue llevada a Viena por el propio Diego Rivera en 1953, también pidió a la casa de subastas “documentación que acredite la procedencia y la propiedad de la obra”.

Christie’s indicó que la pintura le fue vendida por la Galería Ramis Barquet, en Nueva York, y que posteriormente fue subastada en 2020 por Sotheby’s.