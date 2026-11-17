En su último partido antes de asumir la dirección del Manchester United, Mauricio Pochettino condujo este martes a Estados Unidos a un triunfo 2-0 ante Haití con el que avanzó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Team USA, que había goleado 6-0 en el partido de ida, se impuso este martes en la vuelta en Cincinnati con un espectacular gol de tijera de Christian Pulisic en el minuto 25 y otro del joven Julian Hall en el 43'.

En plena racha de seis triunfos seguidos, el argentino Pochettino cerró una etapa de dos años como seleccionador estadounidense para asumir el desafío de rescatar al Manchester United, un gigante en crisis en la Premier League.

"Es difícil definir lo que siento. De alguna manera muy triste pero también muy emocionado porque el equipo terminó jugando un futbol increíble", dijo Poch en una entrevista televisiva.

"Nuestro sueño cuando asumimos hace dos años era jugar de esta manera", afirmó el rosarino, que termina su primera experiencia como seleccionador sin ningún trofeo, pero con el reconocimiento general de sus futbolistas y dirigentes.

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Estados Unidos se unió a Panamá y Canadá como equipos clasificados a las semifinales de la Liga de Naciones. Para sumarse al grupo, México debía remontar este martes ante Jamaica la desventaja de 3-2 que se llevó en la ida.

Estados Unidos será anfitrión del Final Four del torneo entre el 25 y el 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, California.

"Es un gran desafío"

Los locales, ganadores de las tres primeras ediciones, tratarán de recuperar el título perdido en 2025, en su primera competencia oficial bajo el mando de Pochettino.

El argentino perdió ese mismo año la final de la Copa Oro y en la gran cita del Mundial 2026, disputado en casa, Estados Unidos no superó la barrera de los octavos de final, la principal misión que se le había encomendado.

Tras esa decepción, Pochettino arrancó un proceso de renovación del plantel con una hornada de talentos como Julian Hall, que suma cinco goles en seis partidos como internacional con 18 años.

Este ilusionante camino, con seis victorias seguidas, continuará sin Pochettino, que en las próximas horas tomaba un vuelo hacia Inglaterra para preparar a contrarreloj su debut del domingo con el United, un equipo hundido en zona de descenso.

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"Sabemos que no es la situación en la que un club como el Manchester United merece estar", afirmó Pochettino. "Es un gran desafío, pero al mismo tiempo es la adrenalina que quieres sentir".

Castañeda debuta con USA

A pesar de la ventaja de la ida que tenían frente a Haití, Pochettino presentó el mismo 11 inicial de la ida y sus figuras respondieron con un futbol de alta intensidad.

Pulisic, el cuestionado líder del plantel abrió el marcador en una jugada que arrancó con un robo del propio atacante del AC Milan en el centro del campo.

El delantero continuó la jugada hasta recibir un centro desde la izquierda de McKennie e improvisar un remate acrobático que entró tras tocar el segundo palo.

Julian Hall, que volvió a dejar en el banco a Folarin Balogun, goleador estadounidense en el pasado Mundial, amplió la ventaja tras un pase de McKennie a la espalda de la defensa haitiana.

En la segunda mitad, sin que Haití pusiera en riesgo la victoria, Pochettino hizo debutar al joven Santiago Castañeda, otro prometedor mediocampista que también tiene nacionalidad colombiana por sus padres.