Un joven lesionado de un pie y otro que se dio a la fuga fue el saldo de una colisión entre dos motocicletas en la calle 25, entre 20 y 22, del municipio de Kinchil, cuando uno de los implicados intentó dar vuelta en “U” y le cerró el paso al otro guiador.

De acuerdo con los datos recabados, uno de los jóvenes motociclistas transitaba de poniente a oriente, pero, al intentar dar la vuelta de retorno, no se dio cuenta de que venía el otro motorista. Esa maniobra ocasionó que fuera impactado por otro conductor que circulaba en ese momento en el mismo sentido.

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Ambos terminaron sobre el pavimento, pero el presunto responsable se levantó, arrancó su vehículo y continuó su trayecto hacia el oriente, pues su aturdimiento le hizo olvidar que, al momento de la colisión, intentaba dirigirse hacia el poniente.

Por su parte, el otro afectado permaneció tendido en medio de la vía, con una lesión en uno de los pies, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron lo ocurrido.

El lesionado fue valorado y estabilizado por paramédicos, quienes le sugirieron acudir posteriormente a consulta y después presentar la denuncia. El percance puso de manifiesto los riesgos de maniobrar sin precaución, especialmente en zonas donde la afluencia de motociclistas y otros vehículos es considerable.