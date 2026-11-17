Un automovilista de unos 35 años de edad protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 36 del Anillo Periférico de Mérida, luego de presuntamente quedarse dormido al volante mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El vehículo abandonó la cinta asfáltica, dañó la guarnición central y terminó volcado sobre su toldo.

El percance ocurrió en el cuerpo interior de la vía, en el sector poniente de Mérida, cuando el conductor transitaba de sur a norte. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre dormitó mientras manejaba, perdió el control de la dirección y se salió del camino hacia el costado izquierdo.

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En el trayecto, el automóvil impactó y ocasionó daños en varios metros de la guarnición central, hasta proyectarse hacia el camellón divisorio, donde quedó con las cuatro ruedas hacia arriba. A pesar de lo aparatoso del accidente, el guiador logró salir por sus propios medios del vehículo y únicamente presentó golpes contusos en distintas partes del cuerpo.

Tras el reporte a la línea de emergencias 9-1-1, técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para proporcionar los primeros auxilios al guiador. Luego de valorarlo, determinaron que sus lesiones no eran de gravedad y que no requería traslado a un hospital.

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Oficiales de la Policía Estatal delimitaron el área para prevenir otro percance, mientras peritos de tránsito terrestre se encargaron de las diligencias correspondientes y tomaron datos de los daños ocasionados a la infraestructura vial.

Finalmente, el conductor quedó a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades y el pago de los desperfectos. Un operador de grúa retiró el automóvil dañado.