Un joven motociclista resultó con diversas lesiones luego de protagonizar un accidente de tránsito contra una camioneta particular en calles de la colonia Héctor Pérez Martínez, en Ciudad del Carmen.

El percance movilizó a paramédicos del Grupo ACSES y a elementos de Tránsito, quienes acudieron para atender la emergencia y tomar conocimiento de lo ocurrido.

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Los hechos se registraron sobre el cruce de la avenida 47 con calle 50, donde el joven identificado como Brayan circulaba a bordo de una motocicleta Italika Z250, color negro, con dirección hacia la calle 56. Sin embargo, al llegar a la intersección, una camioneta Fiat, color rojo, conducida por una mujer, intentó atravesar la vialidad sin lograr evitar el impacto contra la unidad de dos ruedas.

Debido al choque, el motociclista fue proyectado contra el pavimento, sufriendo lesiones en ambos brazos y la zona de la cadera. Ante esta situación, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos del Grupo ACSES, quienes le brindaron los primeros auxilios y realizaron una valoración prehospitalaria. Afortunadamente, pese a las molestias que presentaba, el joven logró incorporarse y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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Posteriormente, ambas partes permanecieron en el lugar a la espera de los representantes de las compañías aseguradoras para buscar un acuerdo por los daños materiales y las lesiones ocasionadas. También arribaron peritos de Tránsito y ajustadores de seguros, quienes realizaron las diligencias correspondientes y facilitaron el proceso para llegar a un arreglo entre los involucrados.

Finalmente, al no registrarse mayores complicaciones y una vez atendida la situación, los participantes comenzaron a retirarse del sitio, quedando el percance resuelto mediante la intervención de las aseguradoras.

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