Una mujer que acudió a la Feria Yucatán Xmatkuil recibió atención de técnicos en urgencias médicas, tras presentar un malestar físico repentino mientras recorría las instalaciones, en las inmediaciones de la zona conocida como el Castillo.

El incidente se registró ayer en el recinto ferial, ubicado en la comisaría de Xmatkuil, al sur de Mérida, donde la visitante comenzó a sentirse mal, situación que fue advertida por personal operativo encargado de la vigilancia del evento.

Noticia Destacada Chico Che Chico se presentará gratis esta noche en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

Tras el reporte, paramédicos y elementos de emergencia acudieron al sitio para proporcionarle los primeros auxilios y verificar su estado de salud. Luego de estabilizarla, la mujer fue canalizada para recibir atención médica complementaria y dar seguimiento a su evolución.

La oportuna intervención evitó que la situación pasara a mayores y permitió que las actividades de la feria continuaran con normalidad, sin que se reportaran otras afectaciones relacionadas con este incidente. El recinto ferial cuenta con un dispositivo permanente de atención médica y auxilio prehospitalario.

Noticia Destacada Organizadores de la Feria de Xmatkuil deben solventar gastos médicos de lesionados por vaca

Esto forma parte de las medidas de seguridad puestas en marcha para responder ante cualquier emergencia durante la temporada de la Feria Yucatán Xmatkuil, que diariamente recibe a numerosos visitantes.