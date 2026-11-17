Una mujer adulta, identificada como Magdalena, terminó en un hospital luego de sufrir una caída de su propia altura cuando caminaba por calles de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen. El incidente provocó la movilización de vecinos y cuerpos de emergencia, luego de que la fémina quedara tendida sobre el pavimento, con fuertes molestias que le impedían levantarse por sus propios medios.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la calle Ampliación de la 56 con calle 19, donde Magdalena caminaba en compañía de un hombre identificado como José. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, ambos presuntamente se dirigían hacia el área donde se encuentran las combis, con la intención de abordar una unidad de transporte público que los llevaría rumbo a sus respectivos destinos, entre ellos el fraccionamiento Villas de San José, donde la mujer tenía previsto llegar a su domicilio.

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Sin embargo, durante el trayecto, la mujer habría perdido el equilibrio de manera repentina debido al presunto estado de ebriedad en el que se encontraba junto con su acompañante, provocando que cayera hacia atrás y se golpeara directamente contra el concreto. El impacto la dejó tendida en el suelo, mientras intentaba sobreponerse al dolor que presentaba, sin conseguir incorporarse nuevamente.

Al percatarse de lo sucedido, José se acercó inmediatamente para auxiliarla y tratar de ayudarla a levantarse; sin embargo, al notar que Magdalena manifestaba fuertes molestias en la espalda, optó por no movilizarla y permaneció a su lado en espera de los servicios de emergencia. Algunos vecinos que presenciaron la situación también se aproximaron para brindarle apoyo y solicitar una ambulancia.

José se acercó inmediatamente para auxiliarla. / Por Esto.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de realizar una valoración inicial a la mujer para determinar la gravedad de sus molestias. Durante la revisión, Magdalena manifestó dolor en la zona de la espalda, por lo que los socorristas consideraron necesario trasladarla a un centro hospitalario para que recibiera atención médica y se descartara alguna lesión de mayor consideración.

Una vez que fue estabilizada y preparada para su traslado, la mujer fue subida a la ambulancia y llevada al hospital, donde quedaría bajo observación del personal médico. Hasta el momento no se contaba con información sobre un posible diagnóstico, por lo que serían los especialistas quienes determinarían si presentaba alguna lesión derivada del golpe que sufrió al caer.

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Por su parte, José comentó que tenía la intención de trasladarse por sus propios medios hasta el hospital para permanecer pendiente de Magdalena y acompañarla durante el tiempo que fuera necesario, incluso hasta que recibiera el alta médica. Su intención, aseguró, era no dejarla sola después del percance y estar al tanto de su estado de salud.

En medio de la movilización, el propio José también aclaró ante las personas que se encontraban en el lugar que no mantenía una relación sentimental con Magdalena, pues, según explicó, no era su pareja ni su novia, sino únicamente una compañera de copas. No obstante, señaló que decidió auxiliarla y hacerse cargo de acompañarla ante la situación que se presentó.

El incidente quedó como una caída accidental. / Por Esto.

Finalmente, el incidente quedó como una caída accidental que requirió la intervención de los cuerpos de emergencia y el traslado de la mujer para una valoración médica más completa. La situación llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, quienes observaron las labores de atención realizadas por los paramédicos de la benemérita institución.

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