América y Rayados empatan 1-1 en un duelo intenso por la Jornada 11 de la Liga MX

América y Rayados de Monterrey repartieron puntos tras empatar 1-1 en el Estadio Banorte, en un encuentro correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que se mantuvo abierto hasta el silbatazo final.

El conjunto regiomontano tomó la iniciativa durante la primera mitad y encontró la ventaja al minuto 18, cuando Diego Rossi aprovechó una asistencia de Orbelín Pineda para conectar una espectacular volea que terminó en el fondo de las redes.

El gol obligó al América a modificar su planteamiento y buscar alternativas para responder ante su afición. Las Águilas intentaron generar peligro, aunque se encontraron con un Monterrey que buscaba conservar la ventaja y aprovechar los espacios.

La reacción azulcrema llegó en el tiempo agregado de la primera mitad. Al minuto 45+4, después de un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, Santiago Bueno apareció para marcar el tanto del empate y devolverle la esperanza al conjunto local.

La anotación permitió al América recuperar terreno en un momento clave del encuentro y cerrar la primera parte con el marcador igualado.

América y Rayados no logran romper el empate

Durante el segundo tiempo, ambos equipos mantuvieron la disputa por el control del partido y buscaron generar oportunidades para conseguir el gol de la victoria.

América intentó aprovechar su condición de local para inclinar el resultado a su favor, mientras Monterrey mantuvo la presión y buscó recuperar la ventaja conseguida en los primeros minutos.

Sin embargo, ninguno de los dos conjuntos logró concretar una nueva anotación. Pese a los intentos en la recta final, el marcador permaneció 1-1 hasta el silbatazo final.

Con este resultado, América y Rayados suman un punto en la Jornada 11 del Apertura 2026, luego de un enfrentamiento en el que Monterrey golpeó primero y las Águilas respondieron antes del descanso, pero ninguno consiguió marcar la diferencia en el complemento.