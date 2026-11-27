Un joven menonita habría permanecido contra su voluntad en la clínica de rehabilitación Familia Gigantes del Alma A.C., luego de ser ingresado por una persona que no es familiar y cuyos responsables presuntamente condicionaron su salida al pago de 60 mil pesos. Finalmente, fue entregado a sus familiares después de que se cubrieran 30 mil pesos.

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El hermano del joven relató que este fue visto por última vez el sábado por la tarde, al terminar su jornada laboral en la comunidad de Nuevo Progreso, municipio de Carmen. Al desconocer su paradero, solicitaron apoyo de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, que permitió localizarlo en dicho centro de rehabilitación.

Sin embargo, al acudir por él, los familiares recibieron como respuesta que únicamente la persona que lo ingresó y firmó el contrato de internamiento podía autorizar su salida. Según la denuncia, el documento establecía una estancia de seis meses, con una mensualidad de seis mil pesos, mientras que los responsables exigían 60 mil pesos para entregarlo.

El hermano aseguró que el joven no presenta problemas de drogadicción ni alcoholismo, como presuntamente argumentaron para justificar su ingreso, y señaló que ambos trabajan diariamente en labores del campo. También manifestó que el joven se encontraba nervioso y desesperado por no poder recuperar su libertad y atender sus compromisos laborales.

Ante la negativa del establecimiento, la familia anunció que acudiría ante la Fiscalía para denunciar los hechos, al considerar que ninguna persona ajena a su entorno familiar podía mantenerlo internado contra su voluntad ni condicionar su salida al pago de un contrato que él no firmó.

No obstante, minutos después, el director de la clínica, Francisco Méndez, aseguró que el joven fue entregado a sus familiares luego de que se cubriera la mitad de una penalización económica contemplada, según dijo, en el contrato de internamiento. También confirmó que el hermano firmó la hoja de egreso.

El responsable del establecimiento sostuvo que la esposa del joven solicitó ayuda para internarlo y autorizó que acudieran por él a Nuevo Progreso, mientras que otra persona de la comunidad menonita habría firmado el contrato como representante o líder. Además, afirmó que el paciente llegó en malas condiciones y que durante una valoración médica reconoció consumir drogas y alcohol, lo cual, aseguró, quedó asentado en su historial clínico.

Méndez agregó que, ante la intervención policial, se acordó cubrir la mitad del monto correspondiente a la alimentación para concretar la entrega. También afirmó que proporcionaron los medicamentos y el tratamiento médico prescrito al paciente.

JGH