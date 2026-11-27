El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), campeón mundial desde principios de noviembre, fue el protagonista en el inicio del Gran Premio de Catar de F1 al dominar las dos sesiones de ensayos libres de este viernes.

El piloto de 20 años superó en la hoja de tiempos de la segunda sesión, la más rápida, a los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

Una semana después de haber conseguido la pole position del Gran Premio de Las Vegas, Antonelli inició así a la perfección este fin de semana en el emirato, donde se presentará como favorito el sábado en la sesión de clasificación junto a su compañero Russell.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) firmó el cuarto mejor crono, delante de los Red Bull del cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar.

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El monegasco Charles Leclerc marcó el séptimo mejor tiempo, justo delante de su compañero en Ferrari, el inglés Lewis Hamilton, días después de un nuevo episodio de tensión entre ambos en Las Vegas por una maniobra desafortunada.

Hamilton, tercero de la general, llega a Catar para apurar sus opciones de pelear por el subcampeonato, algo que tiene difícil ya que está a 37 puntos del segundo de la general, Verstappen.

¿Verstappen o Hamilton?

Russell, cuarto de la general, analizó este viernes cómo ve ese pulso por el segundo lugar de la clasificación general final.

"Verstappen es un competidor implacable y me merece mucho respeto", afirmó Russell en declaraciones a la televisión Sky Sport, antes de pasar a alabar a su compatriota y excompañero Hamilton.

"Pero también está Lewis Hamilton, con quien he sido compañero de equipo durante tres años y a quien he visto correr toda mi vida. Él es igualmente un competidor implacable y un absoluto animal al volante", señaló.

Piastri habló con la AFP y reveló que cree que Red Bull llega como "el equipo a batir" al final de la temporada, por lo que ve con ventaja a Verstappen, que fue el ganador de la anterior carrera en Las Vegas dando una master-class de inteligencia.

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El Top 10 de la hoja de tiempos del día se completó con los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y del británico Arvid Lindblad.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue el mejor entre los pilotos latinoamericanos con un undécimo lugar este viernes, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto, el brasileño Rafael Câmara (Haas) decimoséptimo y el mexicano Sergio Pérez, con su Cadillac, presentó el peor registro (22º) de la sesión.

El sábado se disputará la tercera y última sesión de ensayos libres a partir de las 17h30 locales (14h30 GMT), antes de la sesión de clasificación, en la que los pilotos buscarán la pole para la carrera del domingo.