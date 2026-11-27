La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración e inicio de operaciones del campo petrolero Pemex Ixachi en Tierra Blanca, Veracruz

La mandataria federal aseguró que éste es un día histórico, ya que con el arranque de esta planta y otra que inaugurará este sábado en Tabasco, se va a aprovechar el gas con soberanía energética.

En el evento, la jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por Rocío Nahle, Gobernadora de Veracruz; Luz Elena González, secretaria de Energía; Emilia Esther Calleja, directora general de CFE; Juan Carlos Carpio, director general de Pemex; y Octavio Barrera, director general de extracción y exploración.

Noticia Destacada ICE reconoce colaboración con México para capturar a “El Chapo Isidro”, uno de los más buscados por el FBI

Con esta planta que se puso en marcha, la Presidenta destacó que, se podrá recuperar el gas que durante muchos años fue desaprovechado por los gobiernos del PRI y PAN que abandonaron por completo a Petróleos Mexicanos.

"Logramos algo que no pudo el presidente Andrés Manuel López Obrador: regresar a Pemex como una empresa verticalmente integrada, se acabaron las subsidiarias", declaró Sheinbaum durante su discurso en Tierra Blanca, Veracruz.

Información en proceso...