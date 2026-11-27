Un accidente de tránsito entre una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una motocicleta particular se registró en las inmediaciones de la colonia Caracol, luego de que presuntamente el conductor de la unidad oficial realizara una maniobra demasiado cerrada y le cortara la circulación al motociclista, quien terminó impactándose contra el vehículo.

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Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida 16 de Septiembre por calle Francisco Ignacio Madero, donde el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, color blanco, propiedad de la CFE, intentó ingresar a la colonia Caracol. Sin embargo, al realizar la maniobra de incorporación, presuntamente invadió la trayectoria de un motociclista que circulaba a bordo de una Italika, color rojo, quien pretendía salir de dicha colonia.

El motociclista sufrió lesiones en ambas manos y en la pierna derecha. / Israel Lozano

Debido a la falta de precaución durante la maniobra, ambas unidades colisionaron, provocando que la motocicleta resultara con fuertes daños en la llanta y la parte frontal. Por su parte, el conductor del vehículo ligero presentó lesiones en ambas manos y en la pierna derecha, por lo que la situación generó preocupación entre familiares y conocidos que llegaron al lugar tras enterarse del percance.

Ante lo ocurrido, los familiares y conocidos del motociclista dialogaron con el conductor de la camioneta para llegar a un acuerdo por los daños materiales y las lesiones ocasionadas. Finalmente, ambas partes habrían acordado una compensación económica en efectivo, con la intención de resolver el conflicto sin mayores complicaciones legales, por lo que, después de concretar el arreglo, los involucrados se retiraron del sitio.

JGH