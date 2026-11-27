La presunta falta de precaución al conducir y el incumplimiento de un señalamiento de alto habrían provocado un accidente vehicular en pleno centro de Tulum, donde tres integrantes de una familia, entre ellos un bebé, resultaron lesionados tras impactarse la motocicleta en la que viajaban contra una camioneta de una empresa dedicada a la comercialización de pinturas.

El percance se registró en la intersección de la avenida Satélite con la calle Sagitario Oriente, donde, de acuerdo con los primeros informes, el conductor de una camioneta Nissan NP300, perteneciente a la empresa Pinturas Martínez, se desplazaba de oriente a poniente cuando presuntamente omitió realizar su alto a la altura del camellón, lo que derivó en la colisión con una motocicleta de la marca Italika.

A consecuencia del impacto, los tres ocupantes de la unidad de dos ruedas resultaron con diversas lesiones. Entre ellos se encontraba una mujer que llevaba a su bebé en brazos y que, al momento del accidente, intentó proteger al pequeño. Pese a sus esfuerzos, ambos presentaron golpes y escoriaciones, mientras que el conductor de la motocicleta sufrió múltiples contusiones que requirieron atención médica.

Elementos de la Policía Turística que transitaban por el sector intervinieron para delimitar el área del accidente y prevenir otro percance, mientras que a través del número de emergencias 911 se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio.

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Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados al hospital Amerimed para una valoración médica más completa.

El conductor de la camioneta involucrada quedó a disposición de las autoridades ministeriales, instancia que se encargará de integrar las diligencias correspondientes y determinar, mediante los peritajes, las circunstancias en las que ocurrió el choque, así como las posibles responsabilidades legales y económicas derivadas de las lesiones y los daños materiales ocasionados.

Este accidente pone nuevamente sobre la mesa la importancia de respetar los señalamientos viales y extremar las precauciones al circular por las intersecciones de la ciudad, particularmente en aquellas avenidas donde convergen automóviles, motocicletas y peatones.

Asimismo, evidencia la vulnerabilidad de quienes se desplazan en vehículos de dos ruedas, especialmente cuando entre sus ocupantes se encuentran menores de edad, quienes están expuestos a sufrir lesiones de consideración ante cualquier percance.