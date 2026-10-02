México vs. Estados Unidos EN VIVO: todo listo para el nuevo capítulo del Clásico de Concacaf

La rivalidad entre México y Estados Unidos tendrá un nuevo capítulo este sábado 3 de octubre, cuando ambas selecciones se encuentren en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, dentro de la actividad de la Fecha FIFA.

El partido representará una de las primeras grandes pruebas para Rafael Márquez como responsable del combinado mexicano. Aunque se trata de un encuentro amistoso, la historia entre ambas selecciones hace que cada enfrentamiento tenga un significado especial para los futbolistas y aficionados.

El Tricolor llegará al compromiso después de registrar dos empates consecutivos, frente a Colombia y Perú. Para este encuentro, la atención también estará puesta en Gilberto Mora, quien superó un problema en el tobillo, volvió a entrenar con sus compañeros y realizó el viaje a Arizona.

Del otro lado, Estados Unidos llega con dos victorias en sus últimos compromisos amistosos, luego de imponerse a Perú y Chile. El conjunto de las Barras y las Estrellas buscará aprovechar su condición de local para conseguir otro resultado positivo ante México.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs Estados Unidos?

El México vs Estados Unidos se disputará este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el México vs Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir el Clásico de Concacaf a través de diferentes opciones de televisión y plataformas digitales.

La transmisión estará disponible por:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Prime Video

¿Cómo marcha el historial entre México y Estados Unidos?

La rivalidad entre ambas selecciones cuenta con 92 años de enfrentamientos. Considerando todas las competencias, México y Estados Unidos se han enfrentado en 79 ocasiones, con un balance favorable para el conjunto mexicano.

El registro general señala 38 victorias para México, 17 empates y 24 triunfos de Estados Unidos.

Si únicamente se toman en cuenta los partidos oficiales, el historial contempla 54 encuentros. En este apartado, México suma 27 victorias, Estados Unidos registra 14 y ambos equipos han empatado en 13 ocasiones.

El encuentro de este sábado añadirá un nuevo capítulo a una rivalidad que se ha consolidado como una de las más importantes del futbol de Concacaf.