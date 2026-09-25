Selección Mexicana: cuatro partidos marcarán el inicio de la era de Rafael Márquez

La actividad de la Selección Mexicana tendrá una agenda intensa entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, con cuatro encuentros que servirán para darle forma al nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez.

El combinado nacional tendrá compromisos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, en una Fecha FIFA que se extenderá durante casi dos semanas y que permitirá al cuerpo técnico evaluar a distintos jugadores.

Estos encuentros también forman parte de la preparación del Tri rumbo a la Concacaf Nations League 2026-2027, torneo que comenzará en noviembre y tendrá partidos de México como local.

¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA?

El primer compromiso llegará este sábado 26 de septiembre, cuando México se mida con Colombia en Baltimore. El partido está programado para las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México.

La actividad continuará pocos días después con un duelo ante Perú, programado para el martes 29 de septiembre en Nueva Jersey.

Después llegará uno de los encuentros más atractivos del calendario. El 3 de octubre, México se enfrentará a Estados Unidos en Glendale, Arizona, en un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambas selecciones.

La Fecha FIFA terminará para el conjunto mexicano el 6 de octubre, cuando se enfrente a Chile en Los Ángeles.

Calendario de partidos de México

México vs. Colombia

Fecha: sábado 26 de septiembre

Hora: 7:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore

México vs. Perú

Fecha: martes 29 de septiembre

Hora: 7:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey

Estados Unidos vs. México

Fecha: sábado 3 de octubre

Hora: 8:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: State Farm Stadium, Glendale

México vs. Chile

Fecha: martes 6 de octubre

Hora: 8:30 pm, tiempo del centro de México

Sede: Memorial Coliseum, Los Ángeles

¿Por qué México tendrá cuatro partidos?

La serie de encuentros representa una oportunidad para que Rafael Márquez observe a los futbolistas convocados y establezca las bases de su proyecto al frente de la selección.

Los cuatro compromisos tienen carácter de preparación, ya que México utilizará esta Fecha FIFA como parte de su camino hacia la Concacaf Nations League 2026-2027, competencia que comenzará en noviembre.

La agenda también coincide con una Fecha FIFA más extensa de lo habitual. Por esta razón, la Liga MX mantendrá actividad durante la Jornada 10, aunque tendrá una pausa entre el 2 y el 4 de octubre antes de reanudar su calendario el viernes 9.