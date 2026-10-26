Charlyn Corral hace historia al ganar el premio a la Mejor Delantera en el Balón de Oro

La delantera mexicana Charlyn Corral, estrella del Pachuca Femenil, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro 2026 al ser galardonada con el premio a la Mejor Delantera del Mundo. El reconocimiento destaca su contundencia, regularidad y liderazgo goleador en el fútbol femenil.

Durante la premiación, la atacante mexicana subió al escenario para recibir su galardón y compartir el podio junto al atacante inglés Harry Kane, galardonado en la rama varonil. En su intervención tras recibir el trofeo, Corral dedicó emotivas palabras de agradecimiento y reconoció el impacto de las jugadoras mexicanas en la escena internacional.

🏆 | ERES HISTORIA, ERES ORGULLO: ¡@CharlynCorral ganadora a Delantera del Año #BallonDor! 🇲🇽🤍💙 @ballondor @ligaBBVAFemenil @ConcacafW @Miseleccionfem https://t.co/EHKRn6mcZn — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 26, 2026

El galardón respalda una temporada sobresaliente con las Tuzas del Pachuca, donde la delantera se consolidó como la principal artillera del balompié mexicano al registrar un total de 38 goles entre la fase regular y liguilla: 24 anotaciones en el Apertura 2025 y 14 en el Clausura 2026.

Con este logro dentro del mundo del fútbol, Charlyn Corral reafirma su lugar como una referente histórica del deporte nacional y un referente del gol a escala global; al obtener un premio de tan grande.

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