Sismo en Chiapas hoy 27 de octubre: temblor de magnitud 4.6 sacude Arriaga; activan protocolos de emergencia

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la mañana de este martes 27 de octubre de 2026 en Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que ubicó el movimiento telúrico en las inmediaciones del municipio de Arriaga.

De acuerdo con el reporte del organismo, el temblor ocurrió a las 06:01:11 horas, con epicentro localizado a 30 kilómetros al norte de Arriaga y una profundidad de 123 kilómetros.

Tras el movimiento, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que se activaron los protocolos de emergencia y comenzaron las revisiones correspondientes en distintos municipios de la entidad.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Chiapas hoy?

El Servicio Sismológico Nacional difundió los datos del movimiento registrado este martes:

Magnitud: 4.6.

Hora: 06:01:11 horas.

Epicentro: 30 kilómetros al norte de Arriaga, Chiapas.

Profundidad: 123 kilómetros.

Coordenadas: latitud 16.50 y longitud -93.94.

El reporte de magnitud 4.6 corresponde a una actualización del SSN. Previamente, se había informado una magnitud preliminar de 5.1, con epicentro a 22 kilómetros al oeste de Arriaga y profundidad de 92 kilómetros.

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Gobernador de Chiapas activa protocolos de emergencia tras sismo

A través de su cuenta de X, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmó que las autoridades estatales mantienen comunicación con las áreas municipales de Protección Civil para verificar posibles afectaciones.

"Ya se activaron los protocolos de emergencia por sismo y mantenemos comunicación permanente con las secretarías municipales de Protección Civil", señaló.

El mandatario estatal pidió a la población conservar la calma y consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el movimiento.

Asimismo, destacó que la prioridad de las autoridades es proteger la integridad de los habitantes.

SISMO Magnitud 4.6 Loc 30 km al NORTE de ARRIAGA , CHIS 27/10/26 06:01:11 Lat 16.50 Lon -93.94 Pf 123 km https://t.co/X5xxUw2pmo — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 27, 2026

¿Se reportan daños por el sismo de este 27 de octubre en Chiapas?

Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades estatales no habían informado sobre daños materiales ni personas lesionadas a consecuencia del temblor.

Sin embargo, los equipos de Protección Civil continuaban con las verificaciones para conocer la situación en los municipios cercanos al epicentro.

El Gobierno de Chiapas pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial ante cualquier actualización relacionada con el sismo registrado durante las primeras horas de este martes.

IO