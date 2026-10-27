Campeche acumula seis feminicidios durante 2026; Candelaria y Champotón está en “focos rojos”

En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) abrió cinco carpetas de investigación relacionadas con feminicidios en toda la Entidad, situación que involucra directamente la muerte de mujeres provocada por personas de su círculo de confianza.

De acuerdo con el Índice de Incidencia del Fuero Común, que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cinco carpetas de investigación por feminicidio, con el incidente de Candelaria la cifra asciende a seis dividido en una denuncia por mes, al ser donde hubo registro febrero, marzo, junio, julio, agosto y octubre.

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En lo que respecta a los municipios con mayor incidencia lo concentran Champotón y ahora Candelaria con dos carpetas de investigación cada uno, seguidos de Escárcega y Calkiní con un hecho cada uno.

Al respecto, la diputada federal por Campeche, Ariana Rejón Lara, acusó que la estrategia de seguridad estatal ha fallado ante los homicidios, las extorsiones, el cobro de piso y los casos de feminicidio que, afirmó, han aumentado en la entidad. La legisladora sostuvo que las autoridades no han presentado acciones claras para contener la delincuencia y señaló que la población enfrenta las consecuencias de la inseguridad en distintos municipios del Estado.

“Yo te diría, no hay estrategia de seguridad”, expresó Rejón Lara al recriminar los resultados de las autoridades estatales y federales, señaló que en Campeche se registran homicidios a plena luz del día y denunció la presencia de delitos que reflejan deficiencias en las acciones de las corporaciones de seguridad.

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Recientemente, otro presunto feminicidio en Candelaria, alarmó a los pobladores de ese municipio y ha provocado gran indignación entre las familias de la región.

En un paraje solitario, cercano al lugar donde anteriormente se ubicaba una base militar, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer y de acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba signos de violencia. El cadáver fue localizado en la calle 31, esquina con 2-F, de la colonia Acalán, una zona oscura y poco transitada

Rejón Lara reclamó a la gobernadora Layda Sansores San Román la falta de una estrategia clara frente a los delitos que afectan a las familias campechanas, también cuestionó la omisión de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y recordó los conflictos entre mandos policiales y elementos de la corporación, así como las movilizaciones registradas hace aproximadamente dos años.

Afirmó que los feminicidios han aumentado en Campeche y señaló que las autoridades no han ofrecido una respuesta suficiente. Sostuvo que se requieren ministerios públicos especializados, investigaciones adecuadas y recursos presupuestales para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.

Denunció que la Fiscalía reclasifica algunos casos que deberían investigarse como feminicidios son tratados como homicidios dolosos, afirmó, esta práctica puede afectar el desarrollo de las investigaciones y las sanciones, exigió al Fiscal general del Estado a tomar medidas para garantizar la correcta clasificación de los delitos y el seguimiento de cada expediente.