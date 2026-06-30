Balón de Oro Liga MX 2025-2026: lista completa de nominados y cuándo será la premiación

La Liga MX dio a conocer a los candidatos que competirán por el Balón de Oro 2025-2026, reconocimiento que distingue a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada, luego de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

Entre los nombres más destacados aparecen Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Antonio Mohamed, Gabriel Milito y Charlyn Corral, quienes buscarán quedarse con el galardón en una ceremonia que también servirá para definir parte del plantel que representará al futbol mexicano en el MLS All-Star Game 2026.

Los nominados fueron elegidos por un comité integrado por los 18 clubes de la Liga MX, con la participación de entrenadores, capitanes y directivos. Posteriormente, los aficionados podrán emitir su voto para contribuir a la elección de los ganadores.

Nominados al Balón de Oro de la Liga MX 2025-2026

Portero del año

Keylor Navas (Pumas)

Nahuel Guzmán (Tigres)

Defensa central del año

Andrés Pereira (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Defensa lateral del año

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Pachuca)

Medio defensivo del año

Marcel Ruiz (Toluca)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Medio ofensivo del año

Nicolás Castro (Toluca)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Delantero del año

Joao Pedro (Atlético de San Luis)

Armando "Hormiga" González (Chivas)

Novato del año

Santiago Sandoval (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Director técnico del año

Antonio Mohamed (Toluca)

Gabriel Milito (Chivas)

Liga MX Femenil

Portera del año

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Valeria Martínez (Toluca)

Jugadora del año

Irene Guerrero (América)

Charlyn Corral (Pachuca)

Director técnico del año

Ángel Villacampa (América)

Pedro Martínez (Tigres)

La entrega del Balón de Oro se realizará el próximo 25 de julio y será transmitida por televisión. Además de reconocer a los mejores del futbol mexicano, los 14 jugadores nominados en la rama varonil conformarán la primera parte del equipo de la Liga MX que disputará el MLS All-Star Game 2026, programado para el 29 de julio en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.

El resto del plantel será seleccionado por el entrenador que resulte ganador como Director Técnico del Año y por el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola.